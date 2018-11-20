Çocukların 'Ümit'i

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde kafe işleten Ümit Kavak, köy köy dolaşıp çocukları fotoğrafladı. Çektiği fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştı. Arkadaşının "Bölgeye oyuncak göndermek istiyorum" teklifinden yola çıkan Kavak, "Oyuncak Kardeşliği" projesini başlattı. Hayırsevelerin gönderdiği oyuncakları ve eşyaları, Ceylanpınar'daki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı. Kampanyaya gönüllüler destek çıktı.
Kavak kısa sürede 15 bin çocuğa ulaştı. Oyuncaklarına ve giysilerine kavuşan çocukların mutluluğu ise herkesin gönlünü ferahlattı. Tüm zamanını 'Oyuncak Kardeşliği' projesine ayırıp çocukların yardımına koşan Kavak, takdir topladı. Kavak, "Bir çocuğun gülümsemesi, anne duası kadar değerlidir" açıklamasını yaptı.
Kavak kısa sürede 15 bin çocuğa ulaştı. Oyuncaklarına ve giysilerine kavuşan çocukların mutluluğu ise herkesin gönlünü ferahlattı. Tüm zamanını 'Oyuncak Kardeşliği' projesine ayırıp çocukların yardımına koşan Kavak, takdir topladı. Kavak, "Bir çocuğun gülümsemesi, anne duası kadar değerlidir" açıklamasını yaptı.
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