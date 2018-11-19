Bugünkü
Takvim

Yolun sonu!

Kumburgaz’da polis memuru, otomobiliyle bariyerlere çarptı. Başından tek kurşunla vurulduğu anlaşıldı. şüphesi üzerinde duruluyor...

Yolun sonu!
Polis memuru şüpheli bir şekilde otomobilinde can verdi. Olay dün İstanbul Kumburgaz'da meydana geldi. Bir otomobil, kavşakta bariyerlere çarptı. Vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, aracın içinde Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem'in başından tek kurşunla vurularak öldüğünü belirledi. Evli ve bir çocuk babası Mehmet Fatih Nenem'in cenazesi incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İncelemenin ardından Nenem'in cenazesi memleketi 'te toprağa verilecek. Emniyet güçleri, şüphesi üzerinde duruyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriYolun sonu!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar