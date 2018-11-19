Polis memuru şüpheli bir şekilde otomobilinde can verdi. Olay dün İstanbul Kumburgaz'da meydana geldi. Bir otomobil, kavşakta bariyerlere çarptı. Vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, aracın içinde Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem'in başından tek kurşunla vurularak öldüğünü belirledi. Evli ve bir çocuk babası Mehmet Fatih Nenem'in cenazesi incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İncelemenin ardından Nenem'in cenazesi memleketi Kilis'te toprağa verilecek. Emniyet güçleri, intihar şüphesi üzerinde duruyor.
- Yaşam
- 19.11.2018
- Gazete
Yolun sonu!
Kumburgaz’da polis memuru, otomobiliyle bariyerlere çarptı. Başından tek kurşunla vurulduğu anlaşıldı. İntihar şüphesi üzerinde duruluyor...
- İŞKUR GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınavda neler sorulacak?
- BİM'de bu hafta! İşte indirimli ürünler...
- Yolcu dolu minibüste silahlı dehşet
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.