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Sessiz isyan

’da işitme engelli koca, eşine dayak attı. 3 ay evden uzaklaştırıldı. sokakta geçirince a kalkıştı...

Sessız isyan
Evden uzaklaştırılan dayakçı koca a kalkıştı. Olay dün 'da yaşandı. İşitme engelli M.K., yüksek gerilim hattının direğine tırmandı. İntihara kalkıştı. Vatandaşlar polisi aradı. Uzun süre çaba sarf eden ekipler, başarılı olamayınca M.K.'nın ağabeyinden yardım istedi. İtfaiye aracının sepetine binen ağabey Salih K., kardeşini ikna etmek üzere direğe çıkarıldı. İşaret dili kullanarak kardeşi ile uzun süre konuştu.



Bu sırada meraklı kalabalık telefonlarıyla kayıta başladı. Bazıları ise olayı sosyal medyadan canlı yayınladı. Salih K., M.K.'yi ikna etti. Diğer ağabey Hüseyin K., kardeşinin eşine şiddet uyguladığını, bu nedenle evden 3 ay uzaklaştırıldığını söyledi. sokakta geçirdiği için sinirlenen ve bu yüzden intihara kalkıştığını anlattı.

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