Sessiz isyan

Evden uzaklaştırılan dayakçı koca intihara kalkıştı. Olay dün Antalya'da yaşandı. İşitme engelli M.K., yüksek gerilim hattının direğine tırmandı. İntihara kalkıştı. Vatandaşlar polisi aradı. Uzun süre çaba sarf eden ekipler, başarılı olamayınca M.K.'nın ağabeyinden yardım istedi. İtfaiye aracının sepetine binen ağabey Salih K., kardeşini ikna etmek üzere direğe çıkarıldı. İşaret dili kullanarak kardeşi ile uzun süre konuştu.
Bu sırada meraklı kalabalık telefonlarıyla kayıta başladı. Bazıları ise olayı sosyal medyadan canlı yayınladı. Salih K., M.K.'yi ikna etti. Diğer ağabey Hüseyin K., kardeşinin eşine şiddet uyguladığını, bu nedenle evden 3 ay uzaklaştırıldığını söyledi. Geceyi sokakta geçirdiği için sinirlenen ve bu yüzden intihara kalkıştığını anlattı.
Bu sırada meraklı kalabalık telefonlarıyla kayıta başladı. Bazıları ise olayı sosyal medyadan canlı yayınladı. Salih K., M.K.'yi ikna etti. Diğer ağabey Hüseyin K., kardeşinin eşine şiddet uyguladığını, bu nedenle evden 3 ay uzaklaştırıldığını söyledi. Geceyi sokakta geçirdiği için sinirlenen ve bu yüzden intihara kalkıştığını anlattı.
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