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İkiz Bolu!

İkiz Bolu!
Bolu'da adeta ikiz patlaması yaşandı. Bolu, 'deki Makbule-Süleyman Ortaokulu'nun 33 ikiz ve bir üçüzle kırdığı rekorunu kırdı. Bolu'daki 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim veren 57 okulda toplam 453 ikiz ve 10 üçüz öğrencinin bulunduğu açıklandı. Yetkililer bu rakamın Türkiye rekoru olduğunu vurguladı.



Kasım ŞAHİN

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