İkiz Bolu!

Bolu'da adeta ikiz patlaması yaşandı. Bolu, İzmir'deki Makbule-Süleyman Ortaokulu'nun 33 ikiz ve bir üçüzle kırdığı Türkiye rekorunu kırdı. Bolu'daki 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim veren 57 okulda toplam 453 ikiz ve 10 üçüz öğrencinin bulunduğu açıklandı. Yetkililer bu rakamın Türkiye rekoru olduğunu vurguladı.
Kasım ŞAHİN
Kasım ŞAHİN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.