Bugünkü
Takvim

’a müjde

’da 2 çocuk annesi Gülsüm Büyükaslan’ın evlat edindiği bedensel engelli , Ordu Valiliği’nin girişimleriyle ’da ameliyat olacak. Doktorlar, “Yürüme ihtimali var” dedi…

Nazlıcan’a müjde
Fatsa ilçesinde 6 yıl önce bedensel engelli dünyaya gelen 'ın öz annesi tarafından terk edilmesi üzerine yaklaşık 5 yıldır talihsiz yavruya annelik yapan Gülsüm Büyükaslan, şimdi çok mutlu… Başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa Kaymakamlığı ve ilgili kurumlara Nazlıcan'la ilgilenilmesi talimatını vermesinden sonra Nazlıcan'ın yürüyeceği konusunda umutlanan Gülsüm Büyükaslan, "Çocuğumuz inşallah sağlığına kavuşacak. Onun yürümesi için çalışıyoruz. Nazlıcan'ın yaşıtları gibi yürümesini çok istiyoruz. Daha önce kızımızın ayaklarındaki şekil bozukluğunun düzelmesi için botoks tedavisi görmüştük ancak tedaviye cevap vermemişti. Şimdi de ameliyatı deneyeceğiz. Devlet büyüklerimiz bize sahip çıktı. Ordu Valimiz Seddar Yavuz ve Kaymakamımızın talimatıyla bize büyük yardımlar yapıldı" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriNazlıcan’a müjde
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar