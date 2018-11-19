Fatsa ilçesinde 6 yıl önce bedensel engelli dünyaya gelen Nazlıcan'ın öz annesi tarafından terk edilmesi üzerine yaklaşık 5 yıldır talihsiz yavruya annelik yapan Gülsüm Büyükaslan, şimdi çok mutlu… Başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa Kaymakamlığı ve ilgili kurumlara Nazlıcan'la ilgilenilmesi talimatını vermesinden sonra Nazlıcan'ın yürüyeceği konusunda umutlanan Gülsüm Büyükaslan, "Çocuğumuz inşallah sağlığına kavuşacak. Onun yürümesi için çalışıyoruz. Nazlıcan'ın yaşıtları gibi yürümesini çok istiyoruz. Daha önce kızımızın ayaklarındaki şekil bozukluğunun düzelmesi için botoks tedavisi görmüştük ancak tedaviye cevap vermemişti. Şimdi de ameliyatı deneyeceğiz. Devlet büyüklerimiz bize sahip çıktı. Ordu Valimiz Seddar Yavuz ve Kaymakamımızın talimatıyla bize büyük yardımlar yapıldı" dedi.
- Yaşam
- 19.11.2018
- Gazete
Nazlıcan’a müjde
Ordu’da 2 çocuk annesi Gülsüm Büyükaslan’ın evlat edindiği bedensel engelli Nazlıcan, Ordu Valiliği’nin girişimleriyle Ankara’da ameliyat olacak. Doktorlar, “Yürüme ihtimali var” dedi…
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