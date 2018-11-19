Kitap kuyruğu

TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, dün son gününde vatandaşların akınına uğradı. E-5 Karayolu'nda kilometrelerce kuyruk oluştu. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı. İzdiham nedeniyle fuara gelenler zor anlar yaşadı. Ziyaretçiler zaman zaman kalabalıkta yürümekte güçlük çekti. Vatandaşlardan Cem Solmaz, "Türkiye okumuyor deniliyor ancak okuyormuş, bu kuyruğun başka türlü izahı yok" dedi. Trafik polislerinin yoğun çabaları sürerken, kitapseverlerin yaya trafiği geç saatlere kadar devam etti.
KİM DEMİŞ OKUMUYORUZ DİYE
Vatandaşlar kitap alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Üst geçit, doldu taştı. İzdiham yaşandı. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi atlattı.
YÜKSEL'E YOĞUN İLGİ
Haber müdürümüz Mevlüt Yüksel, TÜYAP'ta okurlarıyla buluşup 3'üncü kitabını imzaladı. Son olarak 'İlk Kurşundan Cumhuriyet'e Milli Mücadele' adlı eserini kaleme alan Yüksel'in imza gününe yoğun katılım gerçekleşti. Türk tarihinin en sancılı 10 yılına ışık tutan kitap, vatan savunması uğruna gözünü kırpmadan şehadete koşan atalarımızın fedakarlıklarını her yönüyle ele alıyor.
KİM DEMİŞ OKUMUYORUZ DİYE
Vatandaşlar kitap alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Üst geçit, doldu taştı. İzdiham yaşandı. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi atlattı.
YÜKSEL'E YOĞUN İLGİ
Haber müdürümüz Mevlüt Yüksel, TÜYAP'ta okurlarıyla buluşup 3'üncü kitabını imzaladı. Son olarak 'İlk Kurşundan Cumhuriyet'e Milli Mücadele' adlı eserini kaleme alan Yüksel'in imza gününe yoğun katılım gerçekleşti. Türk tarihinin en sancılı 10 yılına ışık tutan kitap, vatan savunması uğruna gözünü kırpmadan şehadete koşan atalarımızın fedakarlıklarını her yönüyle ele alıyor.
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