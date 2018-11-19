Sinem Uraz, daha 18 yaşındaydı. Almanya'da doğan genç kız, sesiyle sınırları aştı. Geçtiğimiz hafta, O Ses Türkiye'nin Almanya'daki versiyonu olan 'The Voice' programına katıldı. Söylediği 'İsyan' isimli şarkıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Genç kızın Denizli'de yaşayan babaannesi ve akrabaları da 'Kara kız' diye seslendikleri Sinem'in başarısını ayakta alkışladı. 73 yaşındaki Fatma Sabuncu Uraz, torunuyla gurur duyduğunu anlattı. "Yarışmadaki başarısıyla biz de gurur duyduk. İzlerken ağladık. Yaz tatilinde Denizli'ye geldiklerinde bize de şarkılar söylerdi. Daha da başarılı olacağından eminiz" ifadesini kullandı.
Babaanne Fatma Sabuncu Uraz, torunu Sinem'in başarısı ile gurur duyduğunu anlattı.
- Yaşam
- 19.11.2018
- Gazete
O Ses gurur!
Sinem Uraz, daha 18 yaşındaydı. Almanya'da doğan genç kız, sesiyle sınırları aştı. Geçtiğimiz hafta, O Ses Türkiye'nin Almanya'daki versiyonu olan 'The Voice' programına katıldı. Söylediği 'İsyan' isimli şarkıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Genç kızın Denizli'de yaşayan babaannesi ve akrabaları da 'Kara kız' diye seslendikleri Sinem'in başarısını ayakta alkışladı. 73 yaşındaki Fatma Sabuncu Uraz, torunuyla gurur duyduğunu anlattı. "Yarışmadaki başarısıyla biz de gurur duyduk. İzlerken ağladık. Yaz tatilinde Denizli'ye geldiklerinde bize de şarkılar söylerdi. Daha da başarılı olacağından eminiz" ifadesini kullandı.
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