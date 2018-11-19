Bugünkü
Takvim

O Ses gurur!

O Ses gurur!

Sinem Uraz, daha 18 yaşındaydı. 'da doğan genç kız, sesiyle sınırları aştı. Geçtiğimiz hafta, O Ses Türkiye'nin Almanya'daki versiyonu olan 'The Voice' programına katıldı. Söylediği 'İsyan' isimli şarkıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Genç kızın 'de yaşayan babaannesi ve akrabaları da 'Kara kız' diye seslendikleri Sinem'in başarısını ayakta alkışladı. 73 yaşındaki , torunuyla gurur duyduğunu anlattı. "Yarışmadaki başarısıyla biz de gurur duyduk. İzlerken ağladık. Yaz tatilinde Denizli'ye geldiklerinde bize de şarkılar söylerdi. Daha da başarılı olacağından eminiz" ifadesini kullandı.




Babaanne Fatma Sabuncu Uraz, torunu Sinem'in başarısı ile gurur duyduğunu anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriO Ses gurur!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar