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  • 19.11.2018 10:33

taslağında dikkat çeken 6 madde

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, yaş meyve ve sebze ticaretinin düzenlenmesinde köklü değişiklikleri öngören 'nın taslağı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sunuldu. Taslakta öne çıkan 6 madde dikkat çekti.

Oktay'ın sektörün görüşünün alınması talimatı üzerine aynı taslak Türkiye Halciler Federasyonu yöneticilerine sunum olarak aktarıldı. Bu hafta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın halcilerle görüşmesinden sonra taslağa son şeklinin verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi bekleniyor.

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