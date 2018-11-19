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’u vurdu

Şarkılara konu olan , felaketi yaşadı. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. halindeki araçlar da suya kapıldı

Bodrum’u sel vurdu
Tatil cenneti Muğla , şarkılarla anıldı. "Bodrum Bodrum" şarkısı, 7'den 77'ye herkesin hafızasına kazındı. Ancak tatil cennetinden bu kez alışık olmadığımız görüntüler ortaya çıktı. Önceki gece şiddetini arttıran yağış, e yol açtı.



100 ev ve işyerini su bastı, asfaltlar patladı. halindeki araçlar sele kapıldı. 20 araç ve 40 motosiklet zarar görürken, elektrik direklerinin devrildiği, su şebekelerinin de patladığı ilçe adeta kabusu yaşadı. Torba mevkiinde balık tutan Recep Koç (39) ve Cemile Demirtaş (62) aşırı yağıştan korunmak için araçlarına bindikleri sırada denize sürüklenmeye başladı. Araçlarının üzerine çıkmayı başaran balıkçıları, kurtardı. Sağanak yağış, 'te de paniğe yol açtı. Denizin rengi kahverengiye bürünürken, sağanak nedeniyle su alan 7 tekne battı.





Zeki ÖZKESKİN

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