Bodrum’u sel vurdu

Tatil cenneti Muğla Bodrum, şarkılarla anıldı. "Bodrum Bodrum" şarkısı, 7'den 77'ye herkesin hafızasına kazındı. Ancak tatil cennetinden bu kez alışık olmadığımız görüntüler ortaya çıktı. Önceki gece şiddetini arttıran yağış, sele yol açtı.
100 ev ve işyerini su bastı, asfaltlar patladı. Park halindeki araçlar sele kapıldı. 20 araç ve 40 motosiklet zarar görürken, elektrik direklerinin devrildiği, su şebekelerinin de patladığı ilçe adeta kabusu yaşadı. Torba mevkiinde balık tutan Recep Koç (39) ve Cemile Demirtaş (62) aşırı yağıştan korunmak için araçlarına bindikleri sırada denize sürüklenmeye başladı. Araçlarının üzerine çıkmayı başaran balıkçıları, Sahil Güvenlik kurtardı. Sağanak yağış, Marmaris'te de paniğe yol açtı. Denizin rengi kahverengiye bürünürken, sağanak nedeniyle su alan 7 tekne battı.
Zeki ÖZKESKİN
100 ev ve işyerini su bastı, asfaltlar patladı. Park halindeki araçlar sele kapıldı. 20 araç ve 40 motosiklet zarar görürken, elektrik direklerinin devrildiği, su şebekelerinin de patladığı ilçe adeta kabusu yaşadı. Torba mevkiinde balık tutan Recep Koç (39) ve Cemile Demirtaş (62) aşırı yağıştan korunmak için araçlarına bindikleri sırada denize sürüklenmeye başladı. Araçlarının üzerine çıkmayı başaran balıkçıları, Sahil Güvenlik kurtardı. Sağanak yağış, Marmaris'te de paniğe yol açtı. Denizin rengi kahverengiye bürünürken, sağanak nedeniyle su alan 7 tekne battı.
Zeki ÖZKESKİN
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