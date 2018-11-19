Havuç dolusu aşk

Turuncu rengi ve lezzetiyle ağızları tatlandıran havuç, sağlığa da göz kırpıyor. Vitamin ve mineral deposu bu besin, gözleri güçlendiriyor. Kansızlığı bitiriyor. Besleyici içeriği ile hastalıklardan koruyan havuç, aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Sperm kalitesini artırarak çocuk sahibi olmak isteyenlerin yardımına koşuyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Mide ülserine karşı koruyucudur.
Kanı temizler.
Diş dostudur. Çürükleri engeller.
Tansiyonu dengeler.
Kötü kolesterolü düşürür.
Felç ve inme riskini azaltır.
Vücuda enerji verir.
Anne sütünü artırır.
Kuru öksürüğü keser.
Kırışıklıkları giderir.
Mide ülserine karşı koruyucudur.
Kanı temizler.
Diş dostudur. Çürükleri engeller.
Tansiyonu dengeler.
Kötü kolesterolü düşürür.
Felç ve inme riskini azaltır.
Vücuda enerji verir.
Anne sütünü artırır.
Kuru öksürüğü keser.
Kırışıklıkları giderir.
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