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  • 19.11.2018 07:11

'da karbonmonoksit zehirlenmesi

'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Adanada karbonmonoksit zehirlenmesi

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde yaşayan ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gazdan zehirlenen Taner G (28), eşi Yonca (24), 2 yaşındaki kızı Gülçin ile 1 yaşındaki oğlu Arda G'nin komşuları tarafından araçla Şehir Hastanesine götürüldüğünü tespit etti.

Taner G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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