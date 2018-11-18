Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde yaşayan ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, gazdan zehirlenen Taner G (28), eşi Yonca (24), 2 yaşındaki kızı Gülçin ile 1 yaşındaki oğlu Arda G'nin komşuları tarafından araçla Adana Şehir Hastanesine götürüldüğünü tespit etti.
Taner G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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