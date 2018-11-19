Akşam ezanı saati için geri sayım başladı. İslam alemi bugün Hz. Muhammed'in doğum gününü ifade eden Mevlid Kandili'ni idrak edecek. Mevlid Kandili'ni ibadetlerle yerine getirecek vatandaşlar akşam namazı için camilerde saflarda yerini alacak. Peki, akşam ezanı saat kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA? 19 KASIM PAZARTESİ

19 Kasım Pazartesi yani bugün akşam ezanı İstanbul'da 17.50, Ankara'da 17.37, Bursa'da 17.52 ve Edirne'de 17.58'de okunacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinde yer alan bilgiye göre il il akşam ezanı saatleri;

İL AKŞAM ADANA 17:34 ADIYAMAN 17:21 AFYONKARAHİSAR 17:49 AĞRI 16:57 AMASYA 17:23 ANKARA 17:37 ANTALYA 17:53 ARTVİN 16:58 AYDIN 18:02 BALIKESİR 17:58 BİLECİK 17:48 BİNGÖL 17:09 BİTLİS 17:04 BOLU 17:40 BURDUR 17:53 BURSA 17:52 ÇANAKKALE 18:02 ÇANKIRI 17:32 ÇORUM 17:27 DENİZLİ 17:57 DİYARBAKIR 17:12 EDİRNE 17:58 ELAZIĞ 17:15 ERZİNCAN 17:11 ERZURUM 17:04 ESKİŞEHİR 17:47 GAZİANTEP 17:26 GİRESUN 17:13 GÜMÜŞHANE 17:09 HAKKARİ 16:59 HATAY 17:32 ISPARTA 17:51 MERSİN 17:37 İSTANBUL 17:50 İZMİR 18:04 KARS 16:55 KASTAMONU 17:30 KAYSERİ 17:29 KIRKLARELİ 17:55 KIRŞEHİR 17:34 KOCAELİ 17:47 KONYA 17:43 KÜTAHYA 17:50 MALATYA 17:19 MANİSA 18:02 KAHRAMANMARAŞ 17:26 MARDİN 17:12 MUĞLA 18:01 MUŞ 17:05 NEVŞEHİR 17:33 NİĞDE 17:34 ORDU 17:15 RİZE 17:04 SAKARYA 17:45 SAMSUN 17:20 SİİRT 17:06 SİNOP 17:23 SİVAS 17:21 TEKİRDAĞ 17:56 TOKAT 17:21 TRABZON 17:07 TUNCELİ 17:12 ŞANLIURFA 17:20 UŞAK 17:54 VAN 16:58 YOZGAT 17:30 ZONGULDAK 17:38 AKSARAY 17:36 BAYBURT 17:07 KARAMAN 17:42 KIRIKKALE 17:35 BATMAN 17:09 ŞIRNAK 17:04 BARTIN 17:35 ARDAHAN 16:55 IĞDIR 16:52 YALOVA 17:50 KARABÜK 17:35 KİLİS 17:28 OSMANİYE 17:30 DÜZCE 17:42

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır.

3 REKAT FARZ

Namaza başlarken;

- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)...

1. Rekat;

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat;

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3. Rekat;

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 REKAT SÜNNET

Namaza başlarken;

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır...

1. Rekat;

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...



2. Rekat;

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.