Akşam ezanı saati için geri sayım başladı. İslam alemi bugün Hz. Muhammed'in doğum gününü ifade eden Mevlid Kandili'ni idrak edecek. Mevlid Kandili'ni ibadetlerle yerine getirecek vatandaşlar akşam namazı için camilerde saflarda yerini alacak. Peki, akşam ezanı saat kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...
AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA? 19 KASIM PAZARTESİ
19 Kasım Pazartesi yani bugün akşam ezanı İstanbul'da 17.50, Ankara'da 17.37, Bursa'da 17.52 ve Edirne'de 17.58'de okunacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinde yer alan bilgiye göre il il akşam ezanı saatleri;
|İL
|AKŞAM
|ADANA
|17:34
|ADIYAMAN
|17:21
|AFYONKARAHİSAR
|17:49
|AĞRI
|16:57
|AMASYA
|17:23
|ANKARA
|17:37
|ANTALYA
|17:53
|ARTVİN
|16:58
|AYDIN
|18:02
|BALIKESİR
|17:58
|BİLECİK
|17:48
|BİNGÖL
|17:09
|BİTLİS
|17:04
|BOLU
|17:40
|BURDUR
|17:53
|BURSA
|17:52
|ÇANAKKALE
|18:02
|ÇANKIRI
|17:32
|ÇORUM
|17:27
|DENİZLİ
|17:57
|DİYARBAKIR
|17:12
|EDİRNE
|17:58
|ELAZIĞ
|17:15
|ERZİNCAN
|17:11
|ERZURUM
|17:04
|ESKİŞEHİR
|17:47
|GAZİANTEP
|17:26
|GİRESUN
|17:13
|GÜMÜŞHANE
|17:09
|HAKKARİ
|16:59
|HATAY
|17:32
|ISPARTA
|17:51
|MERSİN
|17:37
|İSTANBUL
|17:50
|İZMİR
|18:04
|KARS
|16:55
|KASTAMONU
|17:30
|KAYSERİ
|17:29
|KIRKLARELİ
|17:55
|KIRŞEHİR
|17:34
|KOCAELİ
|17:47
|KONYA
|17:43
|KÜTAHYA
|17:50
|MALATYA
|17:19
|MANİSA
|18:02
|KAHRAMANMARAŞ
|17:26
|MARDİN
|17:12
|MUĞLA
|18:01
|MUŞ
|17:05
|NEVŞEHİR
|17:33
|NİĞDE
|17:34
|ORDU
|17:15
|RİZE
|17:04
|SAKARYA
|17:45
|SAMSUN
|17:20
|SİİRT
|17:06
|SİNOP
|17:23
|SİVAS
|17:21
|TEKİRDAĞ
|17:56
|TOKAT
|17:21
|TRABZON
|17:07
|TUNCELİ
|17:12
|ŞANLIURFA
|17:20
|UŞAK
|17:54
|VAN
|16:58
|YOZGAT
|17:30
|ZONGULDAK
|17:38
|AKSARAY
|17:36
|BAYBURT
|17:07
|KARAMAN
|17:42
|KIRIKKALE
|17:35
|BATMAN
|17:09
|ŞIRNAK
|17:04
|BARTIN
|17:35
|ARDAHAN
|16:55
|IĞDIR
|16:52
|YALOVA
|17:50
|KARABÜK
|17:35
|KİLİS
|17:28
|OSMANİYE
|17:30
|DÜZCE
|17:42
AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır.
3 REKAT FARZ
Namaza başlarken;
- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)
- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya",
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)...
1. Rekat;
- "Sübhaneke" okunur,
- "Euzü-Besmele" çekilir,
- "Fatiha Sûresi" okunur,
- "Namaz Sûresi" okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...
2. Rekat;
- "Besmele" çekilir,
- "Fatiha Sûresi" okunur,
- "Namaz Sûresi" okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,
- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...
3. Rekat;
- "Besmele" çekilir,
- "Fatiha Sûresi" okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,
- "Allahümme Salli" okunur,
- "Allahümme Barik" okunur,
- "Rabbena Atina" okunur,
- "Rabbena Firli" okunur,
- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
2 REKAT SÜNNET
Namaza başlarken;
- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya",
- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
- Eller bağlanır ve namaza başlanır...
1. Rekat;
- "Sübhaneke" okunur,
- "Euzü-Besmele" çekilir,
- "Fatiha Sûresi" okunur,
- "Namaz Sûresi" okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...
2. Rekat;
- "Besmele" çekilir,
- "Fatiha Sûresi" okunur,
- "Namaz Sûresi" okunur,
- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,
- "Allahümme Salli" okunur,
- "Allahümme Barik" okunur,
- "Rabbena Atina" okunur,
- "Rabbena Firli" okunur,
- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.
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