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  • 19.11.2018 19:19

'da 1 milyon 700 bin liralık operasyon!

Başkentte operasyonunda 1 milyon 700 bin lira değerinde ele geçirildi.

Ankarada yakalandılar! 1 milyon 700 bin liralık...

Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu hap sokulacağı ihbarı üzerine harekete geçen Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda narkotik dedektörköpeği "TOR" hedefi belirledi, polis ekipleri piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira değerinde uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Yapılan aramalarda aracın torpido bölümüne gizlenmiş 50 bin uyuşturucu hap ile 413 gram kokain bulundu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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