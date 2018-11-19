Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu hap sokulacağı ihbarı üzerine harekete geçen Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda narkotik dedektörköpeği "TOR" hedefi belirledi, polis ekipleri piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira değerinde uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Yapılan aramalarda aracın torpido bölümüne gizlenmiş 50 bin uyuşturucu hap ile 413 gram kokain bulundu.
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