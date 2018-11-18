Çiftlik ilçe Jandarma Komutanlığı önünde plakası açıklanmayan bir otomobilin sürücüsü B.K. driftyaparak trafiği tehlikeye attı.
Polise ihbar edilen otomobil sürücüsü trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü B.K'ye drift yaparak trafiği tehlikeye atmaktan 5 bin 10 TL, cam filminden dolayı 235 TL para cezası yazılarak ehliyetine 60 gün el konuldu, ayrıca aracı 60 gün trafikten men edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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