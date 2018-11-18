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  • 19.11.2018 07:37

'da baskını! Kumarbazlar neye uğradığını şaşırdı

'da emniyet güçleri tarafından tombala oynatıldığı tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Karşılarında polisi gören bazlar neye uğradığını şaşırırken, birbirlerini ezerek mekandan kaçmaya çalıştılar.

Polisi karşılarında görünce... Şoka girdiler!

Cumhuriyet Mahallesi İnkılap-1 Sokak'taki apartmanda tabelası bulunmayan iş yerinde kumaroynatıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın yaptı.

POLİSİ GÖRÜNCE ORTALIK KARIŞTI

İçeri giren polis ekiplerini karşılarında görünce paniğe kapılan çok sayıda kişi, birbirlerini itekleyerek masaların üzerinden atlayıp yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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