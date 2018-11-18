Aslıhan'ın vasiyeti 5 kişiye hayat verdi

Aslıhan Kocapınar, daha 19 yaşındaydı. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyan genç kız, geçtiğimiz gün okuldan çıktı. Hızla gelen otomobilin altında kaldı. Kurtarılamadı. Genç kızın ölmeden önce annesine "Ölürsem organlarımı bağışlayın, vasiyetimdir" dediği ortaya çıktı. Anne Ayşe ve baba Okan Kocapınar, kızlarının ricasını kırmadı. Aslıhan'ın korneaları, karaciğeri ve 2 böbreği 5 kişiyi hayata bağladı. Aslıhan için için eğitim gördüğü Mimarlık Fakültesi'nde cenaze töreni yapıldı. Burada arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarını tutamadı. Talihsiz Aslıhan, bugün öğle namazının ardından Kuşadası'nda toprağa verilecek.
Kızlarının cenazesini dün adli tıptan alan Ayşe-Okan Kocapınar çiftinin gözyaşları herkesi derinden etkiledi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kızlarının cenazesini dün adli tıptan alan Ayşe-Okan Kocapınar çiftinin gözyaşları herkesi derinden etkiledi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
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