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  • Son Güncelleme: 18.11.2018 03:46

'den kritik uyarı! Bu geceden itibaren...

hariç Marmara, Ege, ile , , ve çevrelerinde yarın yağmur ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Sakarya hariç Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yarın yağmur ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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