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  • 18.11.2018 05:12

Cinnet getiren anne bebeğini döverek öldürdü

'da imam nikahlı eşinin eski eşiyle görüştüğünü ve kendisiyle ilgilenmediğini gerekçe göstererek cinnet getiren kadın, bir yaşındaki bebeğini döverek öldürdü.


İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde Aysel Y, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılarak ikinci evliğini yapan 6 çocuklu İlhami K. ile imam nikahı kıydı.

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