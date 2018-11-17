Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.11.2018 22:27
  • Son Güncelleme: 17.11.2018 22:51

Son dakika: 'de yolcu otobüsü refüje çarptı! Çok sayıda yaralı var...

'de şehirlerarası yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 20 kişi yaralandı.

Niğde'de yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nail G. idaresindeki 01 KG 039 plakalı otobüs, Pozantı-Ankara otoyolu Çeleme Deresi son tünel çıkışında refüje çarptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Niğde'de yolcu otobüsü refüje çarptı! Çok sayıda yaralı var...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar