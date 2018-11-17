Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, F.T. (34) idaresindeki ahşap travers malzemesi yüklü TIR'ı durdurdu.
TIR'da yapılan aramada 75 paket halinde 39 kilo 490 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 euro ve 970 TL para ele geçirildi.
TIR'ın sürücüsü F.T. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtildi.
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