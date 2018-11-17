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  • 17.11.2018 19:03

'da ele geçirildi! Tam 2 milyon değerinde...

'da durdurulan ahşap travers yüklü TIR'da piyasa değeri 2 milyon lira olan 39 kilo 490 gram eroin ele geçirildi.

Yakalandılar! Tam 2 milyon TL değerinde...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, F.T. (34) idaresindeki ahşap travers malzemesi yüklü TIR'ı durdurdu.

TIR'da yapılan aramada 75 paket halinde 39 kilo 490 gram eroin ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 euro ve 970 para ele geçirildi.

TIR'ın sürücüsü F.T. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtildi.

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