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Mermiye kafa attı!

Mermiye kafa attı!
Kuyumcuya giren pompalı tüfekli soyguncular, sert kayaya çarptı. Bir yakalanırken, diğeri kaçtı. Olay dün İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Yüzleri maskeli iki soyguncu pompalı tüfekle kuyumcuya girdi. Hulisi Turgut'tan altınları istedi. Kuyumcu, şüphelilerin üzerine atladı, silahı almak istedi. Canı pahasına direndi. Esnaf yardıma koştu. Soygunculardan biri kaçarken, diğeri polise teslim edildi. Tüm bu yaşananlarda saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Turgut şunları söyledi: "Dalgın anlarını yakalamaya çalıştım. Silahı aşağı doğru doğrultunca üstlerine atladım."



Kuyumcu Hulisi Turgut, canı pahasına şüphelilere direndi. Soygunu engelledi.

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