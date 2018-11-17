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cinsel isteği artırıyor

Vitamin deposu , güç veriyor. Hastalıklardan koruyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel isteği artırıyor...

Ispan'aşk'
Hemen her mevsimin vitamin deposu sebzesi olan , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel hayatta mutluluğu vaat ediyor. Libidoyu yükselten, sperm kalitesini artıran ıspanak, cinsel gücü ve isteği de destekliyor.

Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sarı nokta hastalığından korur.
Kansere karşı koruyucudur.
Prostat hastalığı ile mücadele eder.
Tansiyonu dengeler.
Kemik erimesinden korur.
Yüksek lif içeriği ile kabızlığı önler, sindirimi düzenler.

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