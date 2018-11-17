Hemen her mevsimin vitamin deposu sebzesi olan ıspanak, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel hayatta mutluluğu vaat ediyor. Libidoyu yükselten, sperm kalitesini artıran ıspanak, cinsel gücü ve isteği de destekliyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sarı nokta hastalığından korur.
Kansere karşı koruyucudur.
Prostat hastalığı ile mücadele eder.
Tansiyonu dengeler.
Kemik erimesinden korur.
Yüksek lif içeriği ile kabızlığı önler, sindirimi düzenler.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sarı nokta hastalığından korur.
Kansere karşı koruyucudur.
Prostat hastalığı ile mücadele eder.
Tansiyonu dengeler.
Kemik erimesinden korur.
Yüksek lif içeriği ile kabızlığı önler, sindirimi düzenler.
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