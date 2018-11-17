Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.11.2018 08:15
  • Son Güncelleme: 17.11.2018 08:22

Afyonkarahisar'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde araçları arıza yapan aralarında çocuklarında bulunduğu bir aile bir tamirhanenin önünde eksi 5 derecede battaniyelerle geceyi geçirmeye çalışırken sosyal medyada paylaşılan fotoğraf vatandaşları seferber etti.

İnsanlık ölmemiş dedirten olay

İzmir'e mandalina toplamaya giden aralarında çocuklarında bulunduğu 10 kişilik bir aileçalıştıkları paralarını alamayınca memleketleri Adana'ya tekrar dönmek üzere yola koyuldu. Akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezi yakınlarında araçları arıza yapan mevsimlik işçi olarak çalışan aile bir çekici yardımı ile Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde bir tamirhaneye geldi. Burada tamircinin aracı sorununu gideremeyeceğini bildirmesi üzerine otele gidecek paraları olmayan aile çareyi tamir hanenin önündeki hurda araçların önüne battaniye sererek yatmakta buldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAfyonkarahisar'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar