Afyonkarahisar'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

İzmir'e mandalina toplamaya giden aralarında çocuklarında bulunduğu 10 kişilik bir aileçalıştıkları paralarını alamayınca memleketleri Adana'ya tekrar dönmek üzere yola koyuldu. Akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezi yakınlarında araçları arıza yapan mevsimlik işçi olarak çalışan aile bir çekici yardımı ile Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde bir tamirhaneye geldi. Burada tamircinin aracı sorununu gideremeyeceğini bildirmesi üzerine otele gidecek paraları olmayan aile çareyi tamir hanenin önündeki hurda araçların önüne battaniye sererek yatmakta buldu.