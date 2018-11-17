Afyonkarahisar'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay 17 Kasım 2018, Cumartesi

Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde araçları arıza yapan aralarında çocuklarında bulunduğu bir aile bir tamirhanenin önünde eksi 5 derecede battaniyelerle geceyi geçirmeye çalışırken sosyal medyada paylaşılan fotoğraf vatandaşları seferber etti.