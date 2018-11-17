Afyonkarahisar'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde araçları arıza yapan aralarında çocuklarında bulunduğu bir aile bir tamirhanenin önünde eksi 5 derecede battaniyelerle geceyi geçirmeye çalışırken sosyal medyada paylaşılan fotoğraf vatandaşları seferber etti.
Afyonkarahisar'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay17 Kasım 2018, Cumartesi
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