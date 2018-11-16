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  • 16.11.2018 11:52

2018 ne zaman? e denk geliyor? Mevlid Kandili'nde hangi dua okunur?

ne zaman? sorusu bu hafta Müslümanlar tarafından çokça sorulacak. Peygamber Efendimiz 'in (SAV) dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili bu yıl ne zaman kutlanacak sorusunun cevabı merak ediliyor.Rebiülevvel ayının 12'inci gecesinde idrak edilecek olan Meclid Kandili bu yıl hangi güne denk geliyor? Meclid Kandili bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üstleneceği çeşitli etkinlikler ile ihya edilecek. Peki ama ? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nde hangi dualar edilir? İşte mübarek Mevlid Kandili hakkında bazı detaylar...

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olması nedeniyle dünyadaki Müslümanlar için büyük önem arz etmekte. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Mevlid Kandili'nin olduğu gece Müslümanlar camilere akın edecek, gün boyu çeşitli ibadetler ederek günün anlam ve önemini idrak edecek. Bu kutsal günü her anlamıyla yaşamak isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandili ne zaman? sorusunun yanı sıra Mevlid Kandili'nde hangi dualar edilir? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? gibi soruların cevaplarını da arıyor. İşte bu kutsal gün ile ilgili detaylar...

Peygamberimizin doğumunun sene- i devriyesinin heyecanı artık bütün dünyayı kaplamaya başladı. İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere Rabb'imizin gönderdiği yüce Peygamberimizin doğumu, bu yıl da tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Hicri Takvim'e göre 12 Rebiülevvel tarihinde idrak edilen bu önemli güne artık sayılı günler kaldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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