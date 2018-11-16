Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olması nedeniyle dünyadaki Müslümanlar için büyük önem arz etmekte. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Mevlid Kandili'nin olduğu gece Müslümanlar camilere akın edecek, gün boyu çeşitli ibadetler ederek günün anlam ve önemini idrak edecek. Bu kutsal günü her anlamıyla yaşamak isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandili ne zaman? sorusunun yanı sıra Mevlid Kandili'nde hangi dualar edilir? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? gibi soruların cevaplarını da arıyor. İşte bu kutsal gün ile ilgili detaylar...

Peygamberimizin doğumunun sene- i devriyesinin heyecanı artık bütün dünyayı kaplamaya başladı. İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere Rabb'imizin gönderdiği yüce Peygamberimizin doğumu, bu yıl da tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Hicri Takvim'e göre 12 Rebiülevvel tarihinde idrak edilen bu önemli güne artık sayılı günler kaldı.