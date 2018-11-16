'Sarı'sı çıktı!

Tasksiciler, çığırından çıktı. Taciz ve darp olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Son örneği ise İstanbul Fatih'te yaşandı. Iraklı kanser hastası Mohammed Dawood (60) ile dün Çapa'dan Aksaray'a gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre, sürücü, Dawood'dan 28 TL ücret talep etti. Aynı mesafeyi günde iki kere farklı taksiler ile gidip geldiğini 10-15 TL arasında ücret ödediğini söyleyen Iraklı itirazda bulundu. Tartışma çıktı, taksici 60 yaşındaki müşterisini darp etti. Taksi sürücüsü, ücret farkını çevredekilerin ödemesi üzerine bölgeden ayrıldı. Kameraya yansıyan görüntülerde, Dawood'un yol kenarında yerde oturduğu görülüyor. Taksi sürücüsü müşterinin parayı ödemediğini iddia ederken, turist adamın söylediklerini tercüme ediyor. Trafik polisi ise yaşanan olaya müdahale ediyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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