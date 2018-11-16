İzmir'de yaşayan ev hanımı Gülcan A., kendisinden boşanmak isteyen iş adamı eşine tuzak kurup "FETÖ'cü" diye ihbar etti. Suçsuz yere 6 ay cezaevinde yatan işadamı Rüstem A., serbest kalınca ilk iş olarak karısına boşanma davası açtı. Bunun üzerine karşı dava açan Gülcan A. da, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 100 bini maddi, 250 bin lirası da manevi olmak üzere 350 bin liralık tazminat davası açıp, aylık 3 bin lira da nafaka bağlanmasını talep etti.