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  • 16.11.2018 10:13
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 10:38

Öfkeli eşten inanılmaz planı

Boşanmak istemeyen kadın, “Eşim üyesi” diye iftira attı. 6 ay tutuklu kalan koca, boşanma davası açtı. Kadın bu kez de “Beni aldatıyor” diyerek 350 bin lira tazminat istedi. Çifti boşayan mahkeme, kadının tüm taleplerini reddetti.

İzmir'de yaşayan ev hanımı Gülcan A., kendisinden boşanmak isteyen iş adamı eşine tuzak kurup "FETÖ'cü" diye ihbar etti. Suçsuz yere 6 ay cezaevinde yatan işadamı Rüstem A., serbest kalınca ilk iş olarak karısına boşanma davası açtı. Bunun üzerine karşı dava açan Gülcan A. da, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 100 bini maddi, 250 bin lirası da manevi olmak üzere 350 bin liralık tazminat davası açıp, aylık 3 bin lira da nafaka bağlanmasını talep etti.

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