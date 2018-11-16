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Böbreklerin katili

Böbreklerin katili ağrı kesici
Böbrek hastalıkları, farklı belirtilerle kendini gösterebiliyor.
Risk altında olanların düzenli olarak kontrol yaptırmaları gerekiyor.

Uzmanlar, böbrek sağlığı için şu maddeleri sıralıyor:

DENGELİ beslenin.
YETERLİ miktarda sıvı alımına dikkat edin.
TUZ tüketimini azaltın.
BİLİNÇSİZCE ler tüketmeyin.

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