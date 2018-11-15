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  • 15.11.2018 08:48

: art arda uyardı! ? 15 Kasım 2018

hakkındaki yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kış yavaş yavaş soğuk yüzünü göstermeye başlarken, yurdun doğu kesimlerinde kar yağışları görülmeye başlandı. Sıcaklıkların hızla düştüğü son günlerde vatandaşlar da yaşadıkları illere kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Son günlerde özellikle bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a ? gibi sorulara cevap arıyor. İşte 'nin hava durumuna ilişkin tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni günün hava durumu tahminlerini yayınlarken, yine birçok bölge için son dakika uyarılarında bulundu. Yapılan tahminde ülke genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı bildirildi. Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş gibi iller için yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlar bu haberler üzerine bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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