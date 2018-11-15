Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni günün hava durumu tahminlerini yayınlarken, yine birçok bölge için son dakika uyarılarında bulundu. Yapılan tahminde ülke genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı bildirildi. Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş gibi iller için yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlar bu haberler üzerine bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.