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  • 15.11.2018 07:14
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 07:15

'da dur ihtarına uymayan araç 8 kilometre boyunca kovalandı

'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 8 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı.

D-400 karayolunun Adana-Mersin istikametinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 L 0081 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün Mersin yönüne gittiği anonsu üzerine Otogar Kavşağı polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Alınan önlemlere rağmen kaçmaya devam eden sürücü, yaklaşık 8 kilometrelik kovalamaca sonucu Barış Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu.

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