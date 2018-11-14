D-400 karayolunun Adana-Mersin istikametinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 L 0081 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün Mersin yönüne gittiği anonsu üzerine Otogar Kavşağı polis ekipleri tarafından kapatıldı.
Alınan önlemlere rağmen kaçmaya devam eden sürücü, yaklaşık 8 kilometrelik kovalamaca sonucu Barış Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu.
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