Koç:

Özgürlük duygularınızı tatmin edeceğiniz arkadaş gurupları içinde olmak isteyeceksiniz. Onlarla bazı ortak yönlerinizin birleşmesi, yaratıcı duygularınızın atağa kalkmasına neden oluyor. Bugün hayal gücünüzün en üst seviyelerde seyretmesi, bazı çılgınlıklara neden olabilir. Fikir ve projelerinizi ortaya koymakta ısrarcı davranmalısınız. Doğru kararlar size servet getirecek.