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  • 15.11.2018 09:56
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 09:56

yorumları – 15 Kasım 2018 Perşembe

yorumları ve Yeni Asır'dan Astrolog 'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 15 Kasım Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ı…

Koç:

Özgürlük duygularınızı tatmin edeceğiniz arkadaş gurupları içinde olmak isteyeceksiniz. Onlarla bazı ortak yönlerinizin birleşmesi, yaratıcı duygularınızın atağa kalkmasına neden oluyor. Bugün hayal gücünüzün en üst seviyelerde seyretmesi, bazı çılgınlıklara neden olabilir. Fikir ve projelerinizi ortaya koymakta ısrarcı davranmalısınız. Doğru kararlar size servet getirecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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