Ceviz ve badem kalbi gençleştirir

Kardiyolog Prof. Dr. Timur Timurkaynak, "Bir kaşık zeytinyağı ve üçer adet kavrulmamış badem, ceviz ve fındıkla güne başlamak kalp ve damar yaşını gençleştirir" diyor. Merdiven çıkmanın kalbi güçlendirdiğini belirten Dr. Timurkaynak, şöyle devam ediyor: "Merdiven çıkma, ciddi bir egzersizdir. Akciğer ve kalp kapasitenizi artırır. Kondisyonunu yükseltir."