Afrodizyak nane

Kokusuyla mest eden nane, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, C ve A vitamini deposu bu mucize bitki, cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsız sorunu yaşayan erkeklere derman oluyor. Sperm kalitesine artırarak çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisini destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Mide ağrılarını keser.
Hazmı kolaylaştırır.
Astımı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Kanser riskini düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Kilo vermeye yardım eder.
Mide ağrılarını keser.
Hazmı kolaylaştırır.
Astımı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Kanser riskini düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Kilo vermeye yardım eder.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.