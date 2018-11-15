Afrodizyak nane

mest edensağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, C ve A vitamini deposu bu mucize bitki,Kan dolaşımını hızlandıraraksorunu yaşayan erkeklere derman oluyor. Sperm kalitesine artırarakerkeklerin kısırlık tedavisini destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Hazmı kolaylaştırır.Hafızayı güçlendirir.Kalp sağlığını korur.