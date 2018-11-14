Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, kamyonet kullanan A.D.'nin (12) araç sahibi dedesi Hacı D.'ye 2 bin 18 lira para cezası kesildi. Olay, Cumartesi günü Kolukısa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuğun, işlek caddede kamyonet kullandığını görenler şaşırdı. Emniyet kemeri de takmayan çocuk, çevredekiler tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler aracın Hacı D.'ye ait olduğunu ve aracı, torunu A.D.'nin kullandığını belirledi. Dedeye, 'ehliyetsiz araç kullandırtmaktan' 2 bin 18 lira ceza kesildi.
- Yaşam
- 14.11.2018
- Gazete
Yok dede!
12 yaşındaki torununa kamyonetini veren Hacı D. görüntülerden bulundu. 2 bin 18 lira ceza kesildi.
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