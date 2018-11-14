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  • 14.11.2018 18:24

Yılın ilk kar tatili geldi!

'de havaların giderek soğumasıyla birlikte yurttan kar haberleri gelmeye başladı. 'nin Pülümür ilçesindeki yoğun yağış nedeniyle okullar 2 gün süreyle tatil edildi

Yılın ilk kar tatili geldi!
'nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Pülümür Kaymakamlığı, sabah saatlerinde başlayıp, etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okulları 2 gün süreyle tatil etme kararı aldı. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün ve perşembe günü eğitim ve öğretim yapılmayacağı belirtildi.
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