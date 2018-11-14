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  • 14.11.2018 18:14

'da yu soymak isteyen cu hayatının şokunu yaşadı

Mamak'ta bulunan bir yu soymaya çalışan kar maskeli şahıs, dükkan sahibinin silahını çıkararak ateş etmesi sonucu hayatının şokunu yaşadı. Dükkan sahibi koşarak kaçan şahsı uzun süre kovaladı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kar maskesi takan silahlı bir kişi, Hocalı Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanına gelerek, soygun girişiminde bulundu. Cebinden çıkardığı poşeti dükkan sahibi Emin Bektemur'un önüne atan silahlı soyguncu, poşeti altınla doldurmasını istedi. Kısa bir süre soyguncu ile konuşmaya çalışan Bektemur, daha sonra çekmecedeki tabancasını çıkararak namlusunu soyguncuya doğrulttu. Bektemur daha sonra soyguncunun ayağına doğru ateş etti. Neye uğradığını şaşıran kar maskeli soyguncu, bunun üzerine koşarak dükkandan kaçtı. Bektemur, dükkandan çıktıktan sonra da bir süre soyguncuyu kovaladı.

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