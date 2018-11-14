



Batman merkeze bağlı Güvercin köyündeki piramit benzeri yapılar dikkat çekiyor. Yapıların içerisinde bulunan insan yapımı tüneller ve çok sayıda antik eserlerin bulunduğu belirtiliyor. Halk arasında 'Batman Piramitleri' olarak yayılan yapılar ilgi odağı oldu. Çok sayıda doğa aktivisti yapıları görmek için köye akın ediyor.