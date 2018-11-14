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  • 14.11.2018 18:33

' Piramitleri' vatandaşları heyecanlandırdı

merkeze bağlı Güvercin köyündeki yapılar piramitlere benzerliğiyle dikkat çekiyor. İçerisinde insan yapımı tüneller ve çok sayıda antik eserlerin bulunduğu belirtilen yapılar halk arasında '' diye anılıyor. Doğa ve Kültür Derneği bölgenin araştırılması için üniversiteye çağrı yaparken Müdürü, yapıların doğal oluşum olduğunu söyledi.



Batman merkeze bağlı Güvercin köyündeki piramit benzeri yapılar dikkat çekiyor. Yapıların içerisinde bulunan insan yapımı tüneller ve çok sayıda antik eserlerin bulunduğu belirtiliyor. Halk arasında 'Batman Piramitleri' olarak yayılan yapılar ilgi odağı oldu. Çok sayıda doğa aktivisti yapıları görmek için köye akın ediyor.

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