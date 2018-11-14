Şans oyunu severlerin merakla beklediği Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. İşte 14 Kasım Milli Piyango İdaresi (MPİ) sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 14 KASIM

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda gerçekleşti. Noter huzurundaki çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.

MPİ Şans Topu sonuçları 14 Kasım: 13 - 14 - 23 - 26 - 27 + 14