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  • 14.11.2018 23:06

Son dakika: yakınında ceset bulundu

yakınlarında erkek cesedi bulundu.

Unkapanı Köprüsü yakınında ceset bulundu
Fatih 'nün altında, larında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği bilinmeyen kişinin cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kurumu'na kaldırıldı.

Unkapanı Köprüsü'nün altında, saat 21.00 sıralarında hareketsiz şekilde yatan birinin olduğunu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 60 yaşlarında olan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye şerit çeken polis ekipleri, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, cesette herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. İncelemelerin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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