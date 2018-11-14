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  • 14.11.2018 20:23

yeni uyarı yayınladı! nasıl olacak?

nu merak eden vatandaşlara son dakika uyarısı 'den geldi. Meteoroloji, Antalya - karayolunun Seydişehir Alacabel mevkiinde, yarın için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Perşembe hava durumu nasıl olacak? 'da hava nasıl? İşte son rapor...

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar yağışı var

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalyada sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, 1500 metre rakım ve üzerinde yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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