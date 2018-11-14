Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalyada sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, 1500 metre rakım ve üzerinde yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.
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