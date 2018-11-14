Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde lise 2'nci sınıf öğrencisi Muhammet Kadir Mor (15), ölüme çalım attı. Erkek öğrenci yurdunda kalan Kadir, 1 Mayıs günü arkadaşlarıyla güreşip şakalaştı. Bu sırada liseli genç fenalaştı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Kadir, hastaneye kaldırıldı. 4 kez daha kalbi durup çalıştırılan Mor, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 15 gün yoğun bakımda kaldı. Günlerce ölüm-kalım savaşı veren genç, hayata tutunmayı başardı. Hastaneden taburcu olan Kadir, 1 ay sonra nefes almakta zorlandı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mor'un 1.5- 2 santim olması gereken nefes borusu çapının yarım santimin altına düştüğü saptandı. Kadir, hemen ameliyata alındı. Mor, aylar süren yaşam mücadelesinin ardından yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Prof. Dr. Mehmet Bilgin, "Muhammet bize geldiğinde, soluk borusunun çapı yarım santimin altındaydı. Hırıltılı nefes alıyordu. Yani her an hayatını kaybedebilirdi" açılamasını yaptı.
- Yaşam
- 14.11.2018
- Gazete
Ölüp ölüp dirildi
15 yaşındaki Kadir, arkadaşlarıyla şakalaşırken fenalaştı. 5 kez duran kalbi yeniden çalıştırıldı. 15 gün yoğun bakımda kaldı. Nefessiz kalınca ameliyata alındı. Mucize bir şekilde hayata tutunmayı başardı.
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