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Ölüp ölüp dirildi

15 yaşındaki Kadir, arkadaşlarıyla şakalaşırken fenalaştı. 5 kez duran kalbi yeniden çalıştırıldı. 15 gün da kaldı. Nefessiz kalınca ameliyata alındı. Mucize bir şekilde hayata tutunmayı başardı.

Ölüp ölüp dirildi
Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde lise 2'nci sınıf öğrencisi Muhammet Kadir Mor (15), ölüme çalım attı. Erkek öğrenci yurdunda kalan Kadir, 1 Mayıs günü arkadaşlarıyla güreşip şakalaştı. Bu sırada liseli genç fenalaştı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Kadir, hastaneye kaldırıldı. 4 kez daha kalbi durup çalıştırılan Mor, Hastanesi'nde 15 gün da kaldı. Günlerce ölüm-kalım savaşı veren genç, hayata tutunmayı başardı. Hastaneden taburcu olan Kadir, 1 ay sonra nefes almakta zorlandı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mor'un 1.5- 2 santim olması gereken nefes borusu çapının yarım santimin altına düştüğü saptandı. Kadir, hemen ameliyata alındı. Mor, aylar süren yaşam mücadelesinin ardından yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Prof. Dr. Mehmet Bilgin, "Muhammet bize geldiğinde, soluk borusunun çapı yarım santimin altındaydı. Hırıltılı nefes alıyordu. Yani her an hayatını kaybedebilirdi" açılamasını yaptı.


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