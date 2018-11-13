Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları 6- 12 derece arasında azalacak. Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda kar yağışı görülecek.

En yüksek hava sıcaklıklarının; Erzurum'da 1-2, Ankara'da 6-7, İstanbul'da 9-10, İzmir'de 11-12, Antalya ve Adana'da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor.