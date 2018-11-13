Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.11.2018 01:53
  • Son Güncelleme: 14.11.2018 01:55

'den uyarı üstüne uyarı geldi! 14 Kasım nasıl olacak?

nu merak eden vatandaşlara 'den üst üst uyarılar geldi. Türkiye, bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giriyor. 'da etkili olan kar yağışı bugün dolaylarında karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek. İşte Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geldi!

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları 6- 12 derece arasında azalacak. Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda kar yağışı görülecek.

En yüksek hava sıcaklıklarının; Erzurum'da 1-2, Ankara'da 6-7, İstanbul'da 9-10, İzmir'de 11-12, Antalya ve Adana'da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi! 14 Kasım hava durumu nasıl olacak?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar