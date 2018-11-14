Hareketsizlik ve yanlış beslenme, obeziteye neden oluyor. Diyetisyen Elif Hançer, görülme sıklığı hızla artan bu hastalıktan korunmada kefir tüketimine dikkat çekiyor. "Kefir yeni yeni hayatımıza girmeye başladı. Oldukça probiyotik içeriği yüksek bir besindir. Ekşi ve tatlı karışımı değişik bir tadı var. Tat olarak sevmiyorsunuz ama çok yararlıdır. Hatta aranızda adını duymayan bile vardır. Ama mutlaka denemelisiniz" diyor.
- Yaşam
- 14.11.2018
- Gazete
Obezitenin çaresi kefir
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