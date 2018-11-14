Bugünkü
Takvim

Obezitenin çaresi

Obezitenin çaresi kefir
Hareketsizlik ve yanlış beslenme, obeziteye neden oluyor. Diyetisyen Elif Hançer, görülme sıklığı hızla artan bu hastalıktan korunmada tüketimine dikkat çekiyor. "Kefir yeni yeni hayatımıza girmeye başladı. Oldukça probiyotik içeriği yüksek bir besindir. Ekşi ve tatlı karışımı değişik bir tadı var. olarak sevmiyorsunuz ama çok yararlıdır. Hatta aranızda adını duymayan bile vardır. Ama mutlaka denemelisiniz" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriObezitenin çaresi kefir
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar