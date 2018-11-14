Markette poşet 25 kuruş olacak

AK Partili milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifine göre; doğada tamamen çözülmesi yüzlerce yılı geçen poşetler marketlerde en az 25 kuruşa satılacak. AK Partili milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifine göre; egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek. Aynı araç, standartlara aykırı emisyona sebep oluyorsa, ceza 2 bin 500 lira olacak.





Eda IŞIK