Maket değil!

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Doğal güzellikleri, termal suları, bol oksijenli havası ile 'nin nadide şehirlerinden , krallara layık evleri ile dikkat çekti. Bolu'nun Mudurnu İlçesinde Seyrancık Mahallesi'nde inşa edilen, şato gibi villalar şaşırttı. Fotoğraflarını görenlerin maket sandığı 3 katlı villalar, 2 milyon 350 bin liradan satışa sunuldu. Bin adet olan villaların, 300 adedi satıldı. 330 metrekare villalar, 5+3 odadan oluşuyor. 3 banyolu villaların termal suyu bulunuyor.

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