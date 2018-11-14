Maket değil!

Doğal güzellikleri, termal suları, bol oksijenli havası ile Türkiye'nin nadide şehirlerinden Bolu, krallara layık evleri ile dikkat çekti. Bolu'nun Mudurnu İlçesinde Seyrancık Mahallesi'nde inşa edilen, şato gibi villalar şaşırttı. Fotoğraflarını görenlerin maket sandığı 3 katlı villalar, 2 milyon 350 bin liradan satışa sunuldu. Bin adet olan villaların, 300 adedi satıldı. 330 metrekare villalar, 5+3 odadan oluşuyor. 3 banyolu villaların termal suyu bulunuyor.
- Yaşam
- 14.11.2018
- Gazete
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