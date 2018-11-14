'Kan'lı oyun

Gaziantep'te 5 gün önce cezaevinden çıkan Sezer Samuş (24), önceki gece evine alkollü gitti. Müziği açan Samuş, dini nikahlı eşi Sabiha Sepil'i (20) uyandırarak, "Kalk, oyna" dedi. Eşi oynamayı reddetti. Samuş, av tüfeğini aldı. 2 ve 3 yaşlarındaki çocuklarının önünde Serpil'e ateş etti. Talihsiz kadın can verdi. Polis, kaçan kocayı yakalamak için harekete geçti.
Mehmet BONCUK
Mehmet BONCUK
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