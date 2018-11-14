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Fıkra gibi mahalle

Fıkra gibi mahalle
Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı 135 haneli Yazlık Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 500 kişinin hepsinin soyadı 'Sarı'. Üstelik bazı isimlerden de çok var. Bu nedenle resmi işlerde karışıklık olabilirken, kimi zaman fıkraları aratmayan olaylar da yaşanıyor. Muhtar İsmet Sarı, soyadlarının atalarından geldiğini, zaman zaman sıkıntıların da yaşandığını dile getirerek, "Jandarma bir Ahmet çağırıyor, baba adları belirtilmediği için 5 Ahmet birden karakola gidiyor. Aynı ad ve soyadı yüzünden yaşayan kadın ölü olarak kayda geçti, düzeltmek için mahkemelik oldu" dedi.

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