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nız zehir olmasın

Bitki çayınız zehir olmasın
Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip herkesin kapısını çalıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, kronik hastalığı olan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin risk altında olduğunu söylüyor. "Soğuk algınlığı, basit tedavilerle geçebilir. Ancak rastgele bitkisel ürün kullanmak çok tehlikeli. Mesela böbrek ve karaciğeri kaybetme riski bulunabilir. Gripte; adaçayı, zencefil ve ıhlamur gibi ürünleri kullanabilir. Ancak internet üzerinden ilaç almayın" uyarısında bulunuyor.

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