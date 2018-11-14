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  • 15.11.2018 06:58

'da polisi alarma geçiren olay

İznik'te alkollü olan bir şahsın rastgele havaya ateş açtığı ihbarını alan polis ekipleri alarma geçti. Olay yerine hızla gelen ekipler silahlı şahsa anında müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Göl Sahil Caddesi'nde silahlı bir şahsın rast gele ateş ettiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Elinde silahla caddenin ortasında yürüyen M.B. (54) adlı şüpheliye, polis ekipleri silah çekerek 'dur' ikazında bulunup yere yatmasını istedi.

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