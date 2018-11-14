Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Göl Sahil Caddesi'nde silahlı bir şahsın rast gele ateş ettiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Elinde silahla caddenin ortasında yürüyen M.B. (54) adlı şüpheliye, polis ekipleri silah çekerek 'dur' ikazında bulunup yere yatmasını istedi.
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