Bursa'da oturan ve 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 118 yaşındaki Fatma Bingöl, yıllara meydan okuyor. Selanik'te Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde 1900'de dünyaya gelen Bingöl, çocuk yaşlarda ailesiyle Karacabey ilçesine göç etti. Daha sonra Mustafakemalpaşa'ya bağlı kırsal Kumkadı Mahallesi'ne gelin olarak giden Bingöl, burada 6 çocuk ve 17 torun sahibi oldu. Çocuklarından dördünü kaybeden, eşi de 20 yıl önce vefat eden Bingöl, 80 yaşındaki kızıyla hayatını devam ettiriyor. Mahalleyi ziyarete gelenler, en büyük torunu 61 yaşında olan, 2. Abdülhamit, 5. Mehmed Reşad ve son padişah Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bingöl'ü görmeden, elini öpmeden gitmiyor. Bingöl ile beraber yaşayan 80 yaşındaki kızı Cemile Baltacı, "Annemin 6 çocuğundan 4'ü öldü. Ben ve 60 yaşında bir kardeşim hayattayız. Bunun dışında 17 torununun tamamı sağ" dedi.
- Yaşam
- 14.11.2018
- Gazete
3 padişah 12 cumhurbaşkanı
Bir asırı çoktan deviren teyze... 2. Abdülhamit döneminde Selanik’te dünyaya gelen ve çocuk yaşta ailesiyle Bursa‘ya göç eden 118 yaşındaki Fatma Bingöl, 3 padişah 12 cumhurbaşkanı gördü.
- O ilimizde eğitime kar engeli!
- Çarpışma 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- BUDO'dan flaş duyuru: İptal edildi
- Cesedi yakılmış halde bulunmuştu! Kuyumcu cinayeti davasında karar...
- 23. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.